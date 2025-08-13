На Дону зафиксировали 620 нарушений правил покоса сорной травы

Административная инспекция Ростовской области с мая 2025 года составила 620 протоколов за несвоевременный покос сорняков. Особое внимание уделялось территориям возле образовательных учреждений перед началом учебного года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Валентина Любашенко

Сотрудники ведомства провели обследование участков, прилегающих к школам, лицеям и гимназиям. По выявленным нарушениям правил благоустройства составили административные протоколы, а нарушители получили уведомления об устранении недостатков до первого сентября.

«В 2025 году руководители учебных заведений с большой долей ответственности отнеслись к данной работе. Школьники — это будущее нашей страны, необходимо создать все условия для успешной учебы»,— пояснил начальник инспекции Николай Копичка.

Валентина Любашенко