В Ростовской области средняя цена на новые автомобили за год снизилась на 3,3%

В июле средняя цена на новые автомобили в Ростовской области по сравнению с июлем 2024 года снизилась на 3,3%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

По данным аналитиков, лидером по уменьшению цены стала модель Chery Tiggo 4 Pro (-15,3%). Интерес к новым автомобилям вырос на 5,3% год к году, а в сравнении с прошлым месяцем увеличение интереса составило 11%. Самый значительный рост к прошлому месяцу показали китайские бренды Chery (+75,5%), на втором месте по динамике – OMODA (+34,5%), на третьем – Jetour (+21,4%). Среди конкретных моделей наиболее активную динамику увеличения интереса демонстрируют Chery Tiggo 4 (в 3,7 раза), Chery Tiggo 7L и Jetour T2 (в 2,1 раза).

При этом в структуре интереса к новым авто наибольшая доля – у бренда LADA (28,2%), на втором месте – Chery (14,2%) и HAVAL (7,2%).

В целом предложение новых авто в регионе показало еще более заметный рост — до +12,8%. Самая яркая динамика — у брендов OMODA (+61%), HAVAL (+26,8%) и Changan (+18,4%).

Константин Соловьев