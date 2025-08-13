«Снегурочка», Есенин и Lumisfera

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Краснодара смогут посетить камерный музыкальный вечер при свечах, несколько стендап-шоу и необычные театральные постановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнители концерта: Татьяна Попова (скрипка), Ольга Голышева (скрипка), Сергей Клепиков (альт), Александра Старкова (виолончель), Елена Мурзакова (фортепиано), Александр Чепелев (контрабас)

Фото: пресс-служба проекта Luminаry Исполнители концерта: Татьяна Попова (скрипка), Ольга Голышева (скрипка), Сергей Клепиков (альт), Александра Старкова (виолончель), Елена Мурзакова (фортепиано), Александр Чепелев (контрабас)

Фото: пресс-служба проекта Luminаry

Какие концерты посетить

15 августа в 18:00 в пространстве «Тулум» пройдет выступление певицы Lizwi. Начав карьеру с совместных треков с Da Capo на Armada Music, артистка быстро вошла в плейлисты ведущих электронных музыкантов, включая Black Coffee. Ее треки вышли на крупнейших афро-хаус лейблах: MoBlack, Abracadabra, Wired, Get Physical.

Стоимость билетов — от 1000руб. (18+)

15 августа в 20:30 в Амфитеатре парка «Краснодар» прозвучат аранжировки известных кино-саундтреков в камерной вечерней программе с визуальным оформлением. Концерт Lumisfera под 3 тыс. горящих свечей с легендарными мелодиями из «Амели», «Гладиатора», «Властелина колец» и «Матрицы».

Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)

15 августа в 22:00 на сцене бара «Ринго» покажут шоу «НеСовсем стендап» — импровизационный формат, в котором шутки рождаются прямо на сцене. Три комика клуба общаются с залом и строят выступление на темах, предложенных зрителями.

Стоимость билетов — от 400руб. (16+)

16 августа в 17:00 в Standup Bar Krasnodar выступят «7 комиков». Гостей ждет серия сольных выступлений, объединенных общением и актуальными шутками о городе, жизни и зрителях.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

16 августа в 18:00 на универсальной площадке «Кроп Arena» состоится фестиваль «Это Юг». Зрителям обещают атмосферу праздника и возможность насладиться южным колоритом в последние летние дни перед осенью. Участниками фестиваля станут артисты: GSPD, Dead Blonde, obraza net, RAM.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

16 августа в 22:00 в краснодарском баре «Ринго» пройдет ночной стендап в формате «открытого микрофона». На сцену выйдут молодые резиденты клуба, которые будут импровизировать на сцене и активно общаться с залом.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

17 августа в 20:00 в баре «Ринго» покажут концерт «Лучшее за неделю. Стендап». На сцене выступят комики, признанные самыми яркими по итогам прошедшей недели — участники с миллионами просмотров в соцсетях и популярными роликами на видеоплатформах. Гостей ждет вечер острого юмора и хорошего настроения перед новой рабочей неделей.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

17 августа в 21:00 в баре «Оборотень» состоится шоу «Южная импровизация». Команда опытных импровизаторов создаст юмористическое представление прямо на глазах у зрителей. Темы и ситуации для номеров предложат гости вечера, а артисты в реальном времени превратят их в остроумные сцены.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

15 августа в 19:00 на сцене Театра драмы им. М. Горького покажут спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в современном прочтении. Действие перенесено в замкнутый мир школы берендеев, где действуют свои неписаные законы и особое представление о смысле жизни.

Стоимость входа — от 900 руб. (16+)

15 августа в 19:00 в Краснодарском музыкальном театре состоится джазовый концерт «Посвящение Маэстро», приуроченный ко дню рождения Георгия Гараняна.

Стоимость входа — от 500 руб. (6+)

15-16 августа в 20:00 в частном театре «Мой» покажут спектакль «Олд-Сейбрук». Постановка начинается как легкая комедия о супружеских тайнах, но постепенно превращается в парадоксальную историю с неожиданными поворотами. Действие разворачивается в доме дантиста и его жены, которые пригласили в гости друзей — пластического хирурга с супругой.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

16 августа в 17:00 в Краснодарском театре драмы им. М. Горького состоится загадочный спектакль «Фро». Особенность постановки в том, что после начала зрителям не разрешается проходить в зал, поэтому организаторы просят приходить вовремя. Режиссер — Филипп Гуревич.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

16 августа в 19:00 в Краснодарском музыкальном театре состоится НЕспектакль «Династии», представленный Академией культуры и творчества имени Иосифа Кобзона. На одной сцене встретятся хранительницы традиций трех известных российских творческих династий: народные артистки России Илзе Лиепа и Александра Захарова, а также Екатерина Рождественская. Зрителей ждет уникальное сочетание балета, поэзии и драматического искусства, сплетенных в единое художественное действие.

Билеты обойдутся — от 2500 руб. (18+)

17 августа в 12:00 в Краснодарском театре драмы им. Горького покажут спектакль для детей «Алиса в Зазеркалье». Героине уже целых 7 лет и 6 месяцев, и на этот раз ее ждут новые приключения в мире Зазеркалья — месте капризов, страхов и парадоксов. Ей предстоит встретиться с завистливыми Цветами, строгой Черной Королевой, суетливой Белой Королевой, обидчивыми близнецами Труля-ля и Траля-ля и горделивым Шалтаем-Болтаем. Все эти персонажи — отражения ее собственного «я», которые собирает в себе огромный Бармаглот.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

17 августа в 17:00 в Краснодарском музыкальном театре покажут мюзикл «Брак пофранцузски». Постановка Александра Журбина по мотивам пьесы «Дамский портной» Жоржа Фейдо в редакции Георгия Геловани и Григория Спектора рассказывает о молодой семейной паре, чья жизнь превращается в череду комичных ситуаций и интриг.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

17 августа в 20:00 в Доме мецената покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин». Зрителей ждет история о любви, жизни и смерти двух великих личностей XX века — Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Спектакль проходит в доме с более чем столетней историей, наполненном антиквариатом и пропитанном духом своей эпохи, что создает особую атмосферу погружения в прошлое.

Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара показывают премьеру хоррор-триллера «Одно целое». Сюжет интригует с самого начала: после переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В главных ролях — Дэйв Франко и Элисон Бри.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», а также в «Формула Кино Oz».

Стоимость билетов — 250 руб. (18+)

Еще одна премьера августа — анимационный сиквел «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Могучая троица снова отправляется на новые сказочные подвиги: встречает заморского царя, разоблачает мошенников-самозванцев, возвращает коню Юлию способность говорить и превращает князя обратно из комара в человека. Новые истории подарят зрителям любимых героев в необычных ситуациях.

Сеансы проходят в «Формула Кино Oz».

Стоимость билетов — от 310 руб. (6+)

Зрители также могут посмотреть фантастическую комедию «Плагиатор». Главный герой Егор, 30-летний подпевала в караоке, мечтает написать собственную песню, стать знаменитым и построить жизнь с Юлей, несмотря на волю ее отца-олигарха. Однажды он находит в шкафу портал в 1991 год и придумывает план, который должен обеспечить ему идеальное будущее, но каждое вмешательство в прошлое приводит к непредсказуемым последствиям.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея», «Монитор на Красной площади», «Формула Кино Oz».

Стоимость билетов — 200 руб. (16+)

Вверх

Куда сходить еще

15,16,17 августа в музее-заповеднике им. Фелицына пройдет выставка «Морской калейдоскоп», где будет представлен загадочный мир обитателей морей и океанов: сказочной красоты кораллы, раковины редких моллюсков (жемчужниц, фарфоровых улиток, ядовитых конусов), а также морских звезд, ежей, омаров, черепах и акул. Посетители узнают историю морских открытий и познакомятся с миром подводной археологии.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

18 августа в 20:00 в Театре драмы им. Горького состоится премьера шоу Lumisfera «Свидание с собой». Музыка Шопена и Рахманинова в мягком свете 3 тыс. свечей создаст атмосферу тишины и внутреннего погружения. На концерте будет работать фотограф, чтобы запечатлеть волшебные моменты вечера.

Стоимость билетов — 2500 руб.

17 августа в 18:00 в театре Veritas новосибирский писатель Александр Бессонов представит новую программу «Одиссея мужчины среднего возраста или путевые заметки», наполненную увлекательными историями о приключениях мифических героев. Во время литературного вечера они встречают ярких персонажей: проводницу Горгону, одноглазого охранника караоке клуба и Сирен из Калининграда. А дома их ждут жены, окруженные очередью женихов.

Вверх