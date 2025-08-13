«Бизнес работает в режиме сокращения издержек»

Банк России скорректировал прогноз роста кредитования компаний в 2025 году до 9-12% (ранее он говорил о 8-13%). О ситуации на рынке кредитования, о влиянии его на экономику и бизнес Ростовской области рассказала директор Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Татьяна Горобец:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«С моей стороны будет некорректно говорить о показателях других банков, я могу сказать, как обстановку на рынке кредитования ощущает наш. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, у нас объем кредитного портфеля с начала года увеличился на 12,7%, что, в принципе, укладывается в рамки тех трендов, о которых заявляет ЦБ. При этом, могу сказать, что кредитный портфель субъектов малого и среднего бизнеса даже прирос с начала года на 23,2% за счет привлечения новых клиентов и финансирования крупных инвестпроектов.

Вместе с тем с апреля очевидно наметилось снижение кредитной активности. Следуя общей тенденции в экономике, с учетом урезания мер господдержки в части льготного кредитования, действующие клиенты ориентированы на режим экономии и сокращение кредитования на нынешние цели.

Почти вполовину сократился объем новых инвестиционных кредитов: реализацию инвестпроектов могут позволить себе только финансово устойчивые заемщики.

Если смотреть в отраслевом разрезе, то незначительный спад в кредитовании есть во всех отраслях, связанных со строительством, строительно-монтажными работами, за исключением отдельных видов контрактников, в частности, дорожного строительства. Эта тенденция стала наиболее очевидна во втором квартале.

В агропромышленном комплексе Ростовской области и Краснодарском крае объемы кредитования будут, вероятно, ниже уровня прошлого года. Для сравнения, в Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, возможен рост.

Что касается реакции банков на происходящее в экономике… Они в течение последних лет все чаще по коммерческим кредитам применяют плавающие ставки, зависящие от размера ключевой ставки Банка России. В целом по рынку крупным клиентам стараются предлагать индивидуальные условия, а малому и среднему бизнесу – в рамках простых кредитных продуктов чуть более высокие ставки, покрывающие риски банка.

Но глобального ужесточения требований банков к клиентам сейчас нет, хотя, согласно общей аналитике, отмечается рост залогового кредитования, поскольку залог выступает одной из гарантий возврата кредита. В части скорингового кредитования, где анализ клиента проводится по упрощенной модели, банки для компенсации рисков применяют увеличение процентной ставки, установление фиксированной ставки (в том числе, с учетом ожидания снижения ключевой), отраслевые ограничения в кредитовании наиболее рискованных видов деятельности.

Пакет документов банки не увеличивают. А вот в части оценки проектов банки, как, пожалуй, и крупные инвесторы, более осторожны и внимательны к анализу документов и перспектив. Тут обязательно учитываются знания клиентом развиваемого направления, нормативных ограничений, емкости рынка и отраслевых тенденций.

В перспективе трудности с получением кредита могут испытывать клиенты с высокой долговой нагрузкой (вне зависимости от отрасли). Этот тренд, вероятно, будет действовать и в последующем с учетом ограничений регулятора по долговой нагрузке. Сложности могут возникнуть и у клиентов, не готовых предоставить залог, импортеров, зерно- и нефтетерейдеров, клиентов, деятельность которых связана с авторынком, производством и реализацией крепкой алкогольной продукции, агентской деятельностью.

Какова ситуация с просроченной задолженностью? Сейчас случаи ее образования незначительно участились среди микропредприятий. Также, в целом, незначительно увеличилось количество обращений за изменениями условий кредитования.

Ввиду чрезвычайной ситуации, в связи с погодными условиями в 21 районе Ростовской области и девяти районах Краснодарского края, аграрии, попавшие под удар стихии, могут испытать сложности в погашении кредитов, отдельные клиенты уже обратились за реструктуризацией. Банк ориентирован на поддержку пострадавших клиентов в рамках имеющихся инструментов, чтобы они смогли преодолеть сложности.



По поводу вопроса о том, можно ли в нынешней ситуации на рынке кредитования бизнеса оценить общее состояние «здоровья» экономики. На мой взгляд, нельзя, поскольку не видно влияния последних тенденций, например, изменений требований регулятора, снижения ключевой ставки, реальных последствий ЧС, изменений в части маркировки товаров, в таможенном оформлении. Хотя по нашему банку, в принципе, судить об этом сложно, поскольку у нас идет активное замещение “выбывшего” портфеля новыми клиентами.

В целом, дальнейшая кредитная активность бизнеса в ближайшей перспективе, как и кредитные ставки, будут зависеть от действий регулятора. В частности, от изменения ключевой ставки, мер государственной поддержки, экономических, законодательных и политических аспектов».