Reuters: США тайно ставят трекеры на чипы с ИИ

Власти США тайно разместили устройства отслеживания местоположения в целевых партиях чипов Nvidia и AMD для выявления незаконных поставок в Китай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Отслеживание касается только партий, которые находятся под расследованием и с высоким риском могут незаконно попасть в Китай, пишет издание. Источники сообщили, что трекеры могут быть установлены в партиях серверов на базе искусственного интеллекта от Dell Technologies и Super Micro Computer с чипами Nvidia и AMD.

По словам источников Reuters, устройства отслеживания могут помочь правительству возбудить дела против лиц и компаний, которые получают прибыль от незаконных поставок чипов в Китай. Обычно трекеры располагаются внутри упаковки устройств, пишет издание.

Источники агентства отметили, что правоохранительные органы США уже несколько лет используют датчики геолокации, чтобы отслеживать нарушения экспортных ограничений.

В августе компании Nvidia и AMD заключили сделку с США, чтобы получить лицензию на экспорт товаров в Китай. Компании будут выплачивать 15% с продажи чипов для искусственного интеллекта на китайском рынке. Вскоре после этого власти КНР призвали китайские компании отказаться от использования чипов Nvidia и ускорителей от AMD.