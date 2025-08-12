Bloomberg: власти КНР призвали китайские компании не использовать чипы Nvidia

Власти Китая настоятельно рекомендовали местным компаниям не использовать процессоры Nvidia H20, особенно в государственных проектах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, письма с рекомендациями были разосланы китайским компаниям в последние недели. Помимо чипов Nvidia власти КНР призвали также не использовать ускорители от AMD. В некоторых письмах бизнесу задавали вопрос, почему закупаются американские чипы, а не их китайские аналоги, рассказали источники.

Официальные лица Китая обеспокоены тем, что продукция Nvidia может обладать функцией отслеживания местоположения и удаленного выключения. Рекомендация властей не использовать чипы из США может стать проблемой для Nvidia и AMD при поставке оборудования на крупнейший в мире рынок полупроводников, пишет Bloomberg.

11 августа Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Nvidia и AMD заключили сделку с властями США. По информации изданий, компании будут выплачивать 15% дохода от продажи чипов для искусственного интеллекта на китайском рынке, чтобы получить лицензию на экспорт товаров в Китай.

