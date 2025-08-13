Президент Южной Кореи встретится с японским премьером

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Японию 23–24 августа для встречи с японским премьер-министром Сигэру Исибой. Об этом заявила пресс-секретарь президента Кан Ю Джон на брифинге в среду. Саммит пройдет за день до встречи Ли Чжэ Мёна с президентом США Дональдом Трампом 25 августа.

По словам Кан Ю Джон, лидеры Кореи и Японии обсудят вопросы региональной безопасности и сотрудничество с США. «В ходе переговоров лидеры двух стран укрепят основу для перспективного сотрудничества между странами, откровенно обменяются мнениями о мерах по укреплению сотрудничества между Южной Кореей и Японией, а также между Южной Кореей, США и Японией»,— сказала пресс-секретарь корейского президента.

Она также уточнила, что после встречи с японским премьером Ли Чжэ Мён лично отправиться в США вместо министров иностранных дел, как завили ранее. Ожидается, что Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп обсудят меры по укреплению экономического и военного сотрудничества. «В условиях дальнейшего укрепления прочной обороноспособности альянса между Южной Кореей и США они также обсудят меры по сотрудничеству в целях установления мира и денуклеаризации на Корейском полуострове»,— сказала Кан Ю Джон.

Ранее в августе Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных тарифов на импорт полупроводников, одним из главных экспортеров которых является Южная Корея.

Александр Одиноков