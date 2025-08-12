Лидеры США и Южной Кореи обсудят вопросы сотрудничества в Вашингтоне 25 августа

Повестку первого саммита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и главы США Дональда Трампа составят вопросы укрепления альянса двух стран, партнерства в области экономической безопасности. Встреча в Вашингтоне намечена на 25 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию Ли.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Кан Ю Чжун, на встрече особое внимание будет уделено сотрудничеству в области безопасности до «ориентированного на будущее всеобъемлющего альянса в области безопасности» и партнерства в сфере безопасности экономической. По его словам, на основе соглашения о тарифах, достигнутого в прошлом месяце, лидеры двух стран будут стремиться к развитию партнерства в производстве, в том числе, полупроводников и аккумуляторов, а также в судостроении.

Ранее, 30 июля, Дональд Трамп объявил, что страны достигли торгового соглашения, согласно которому южнокорейские товары будут облагаться импортными пошлинами в размере 15%, что меньше первоначально им установленного. Он объявил также об обязательствах Южной Кореи вложить в американскую экономику $350 млрд и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на $100 млрд. В свою очередь, Ли Чжэ Мён 31 июля заявил о намерении корейской стороны инвестировать $150 в судостроение США.

