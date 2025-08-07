Чипам впаяют пошлины

США введут 100-процентные пошлины на чипы и полупроводники. Очередные тарифы Дональд Трамп анонсировал во время выступления в Белом доме. Мера грозит всем странам-импортерам.

Впрочем, для некоторых компаний будут исключения, рассказал журналистам американский президент: «У нас были все крупные великие компании, но многие из них теперь производят товары за пределами Америки. Глупо, но мы их потеряли. Когда вы посмотрите на бизнес чипов — изначально у нас было 100% производства, а потом мы медленно опустились до нуля. У нас есть свои крупные компании по производству чипов, но мы сделаем так, что к нам придут и другие. И через короткое время 50% полупроводников будут делать у нас. А это новые рабочие места, это богатство и это безопасность для нашего народа.

К тому же такие компании, как Apple, возвращаются домой. И мы хотим, чтобы они вернулись. Мы будем обращаться с ними очень хорошо. Мы введем очень большой тариф на чипы и полупроводники — пошлины в 100%. Но хорошая новость: если вы производите в США, платы не будет, даже если у вас пока нет больших объемов, даже если вы только планируете переносить заводы, без вопросов. Но если по какой-то причине вы говорите, что строите, но на самом деле этого нет, тогда мы подсчитываем весь накопленный долг и все равно взимаем с вас. Так что я думаю, все компании по производству чипов возвращаются домой».

Кроме того, Трамп объявил, что Apple инвестирует еще $100 млрд в производство на территории США, доведя общий объем вложений до $600 млрд. По словам президента, компания близка к тому, чтобы собирать iPhone на 100% внутри страны. Тем временем Дональд Трамп призвал генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана немедленно подать в отставку. Глава Белого дома заявил, что другого способа решить проблемы одного из крупнейших в мире производителей чипов нет. О сроках введения тарифов на импорт полупроводников пока ничего не известно.

Контроль производства — важная стратегическая цель для США, отмечает старший партнер в IT-интеграторе «Энсайн» Алексей Постригайло. Однако, по его словам, это грозит и ростом цен на электронику: «Сейчас вся мировая сборка чипов у азиатов. В первую очередь это, конечно, Тайвань, затем Южная Корея, их активно догоняет Китай, именно поэтому Дональд Трамп и говорит о 100-процентных пошлинах. Полностью американский iPhone исключительно из американских чипов и компонентов будет стоить около $3 тыс. Такой смартфон становится просто неконкурентоспособным.

Строительство фабрик уровня TSMC в США будет стоить десятки миллиардов долларов, и это займет по меньшей мере пять-шесть лет. Уже сейчас мы видим, как подобные проекты срываются в Аризоне, а причины просты — нехватка специалистов, высокая стоимость рабочей силы, логистика, инфраструктура. Все это делает американский чип дороже в два-три раза. Перенос всего производства на территорию США требует колоссальных инвестиций, огромных издержек, но это борьба за контроль над критической инфраструктурой. В современных условиях чип — это не просто кусок кремния, это военная мощь, технология, превосходство, кто контролирует производство, тот диктует правила в глобальной экономике. Поэтому Штаты не хотят, чтобы Китай был рядом в этой гонке, они готовы ломать рынок, лишь бы сохранить превосходство».

Крупнейшими производителями чипов считаются тайваньская компания TSMC и южнокорейская Samsung. Трамп уже ввел пошлины на все импортные товары для многих азиатских стран. Для Тайваня действует ставка в 20%, для Южной Кореи — 15%. Впрочем, у поставщиков чипов остаются возможности для обхода новых тарифов, говорит главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин: «Действительно, Трамп говорил о таком условии, как перенос или планы по переносу части производства в Соединенные Штаты, но, естественно, очень важно, о каких объемах и сроках идет речь.

Еще во время его первого срока компания Foxconn обещала достаточно большие инвестиции, больше $10 млрд в строительство некоего завода по производству чипов на территории США. Но совсем недавно объем инвестиций скукожился меньше чем до $1 млрд, поэтому не всегда громкие слова материализуются. Уже есть комментарии TSMC и Samsung, которые считают, что их эти новые пошлины не затронут, что они, скорее всего, будут соответствовать этим условиям. Политика по переносу производства полупроводниковой продукции — это не только линия Трампа, собственно, это же активно поддерживала администрация Байдена, и какие-то результаты есть. Например, недавно заработал завод TSMC в Аризоне, который производит компоненты для телефонов Apple.

Последствием всего того, что сейчас делает Трамп, очевидно, будет скачок цен.

Если посмотреть на структуру импорта, то в Америку напрямую чипов везут более чем на $20 млрд, но это не самый критичный компонент. Основные поставщики — Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Индия, а отнюдь не Тайвань, Южная Корея или Япония. В том числе потому, что когда чип едет в китайской игрушке, немецком автомобиле или телефоне Apple, собранном в Китае или Индии, он не отражается как полупроводниковая продукция, поэтому оценить точно объем поставок очень непросто, это логично показывает, что производить чипы для США все-таки относительно дорого. Плюс вопрос инфляции из-за пошлин, очевидно, будет одним из ключевых, поэтому инвесторы вряд ли могут быть уверены, что эти огромные пошлины, в том числе на полупроводниковую продукцию, являются долгосрочным решением, что их не отменят и не снизят уже в ближайшее время».

В апреле газета Politico писала о расследовании Министерства торговли США в отношении импорта полупроводников. Разбирательство позволяет президенту ограничить поставки в интересах национальной безопасности. Правда, тогда речь шла о пошлинах в 25%.

Ульяна Горелова