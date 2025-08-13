Дело экс-главы Верховного суда Адыгеи передано в Волгоградскую область

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал в Волжский городской суд Волгоградской области дело об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи и его родственников, полученного с нарушением антикоррупционного законодательства. Решение принято по ходатайству Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба суда.

По данным прокуратуры, многочисленные объекты недвижимости, приобретенные семьей и доверенными лицами бывшего председателя за время его полномочий, оцениваются значительно дороже, чем официально декларированные доходы, и фактически принадлежат ему. В ходатайстве прокуратура также указала, что авторитет и связи экс-председателя в судебной системе и органах власти Адыгеи и Краснодарского края ставят под сомнение непредвзятость разбирательства.

Аналогичные опасения вызывают связи его сына — бывшего руководителя Прикубанского районного суда Краснодара, который сейчас работает судьей в том же учреждении. Дело передано в другой регион для обеспечения беспристрастности судебного процесса и предотвращения вмешательства заинтересованных лиц.

Алина Зорина