Пятеро попавших под обстрел в Белгородской области детей не пострадали

Травмы и ранения у пятерых детей, попавших вчера, 12 августа, под удар беспилотника по частному дому в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, не подтвердились. Об этом сообщил в утреннем видеобращении в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«У девочек четырех, шести, девяти и 16 лет, а также у 14-летнего мальчика по результатам обследования в детской областной больнице не диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы, о которых сообщалось ранее»,— сказал господин Гладков.

Вчера губернатор сообщал, что в результате детонации в доме, где находились дети, в результате атаки FPV-дрона пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.

По уточненной информации властей, в понедельник, 12 августа, при обстрелах в Белгородской области пострадал один человек.

Кабира Гасанова