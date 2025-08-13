Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки, в понедельник, 12 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, российские власти зафиксировали как минимум три обстрела с применением 17 боеприпасов и 80 БПЛА. В результате пострадал один человек. Повреждения получили по три частных дома и квартиры, а также восемь автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.

Утром Белгород атаковали пять беспилотников, в результате чего получили разрушения гражданский объект, автомобиль и забор частного дома.

по селу Толоконное выпущено четыре боеприпаса, системой ПВО сбито шесть БПЛА. Вчера за медпомощью обратился пострадавший при атаке дрона на частный дом 11 августа в селе Веселая Лопань. У него диагностировали баротравму, он продолжит лечение амбулаторно. В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки и Долгое, а также хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 20 дронов, 11 из которых были уничтожены. В поселке Уразово повреждены три квартиры в МКД, частный дом, хозпостройка, легковой автомобиль, объект торговли и линия электропередачи (ЛЭП), в хуторе Бабка — частный дом, в хуторе Леоновка — линия электропередачи (ЛЭП).

села Борисовка и Фощеватово атакованы по одному БПЛА. В последнем населенном пункте получила повреждения линия электропередачи (ЛЭП), электроснабжение восстановлено. В Грайворонском округе по селам Дорогощь, Ивановская Лисица, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и хутору Масычево ударили восемь дронов, два из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая из-за атаки беспилотника на частный дом в больницу были доставлены пятеро детей, их травмы не подтвердились. ИЖС повреждено. В районе села Мокрая Орловка от ударов дронов по автомобилю ранен боец самообороны. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в больнице. Автомобиль уничтожен огнем. В селе Дорогощь повреждены легковой автомобиль и коммерческое здание, в хуторе Масычево — хозпостройка и автомобиль, в селе Козинка разрушена надворная постройка.

выпустили два беспилотника — в результате повреждены дорожное полотно и два автомобиля. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка ВСУ выпустили один боеприпас и 13 БПЛА, 12 из них были подавлены. В городе Шебекино поврежден грузовой автомобиль, в селе Мешковое — трактор.

