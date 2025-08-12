Пятеро детей пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом пятеро детей получили травмы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Девочек возрастом четырех, шести, девяти и 16-ти лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу. В результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, в результате пострадали шесть человек.

Ульяна Ларионова