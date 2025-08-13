В Татарстане продлили до конца августа набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов. Первоначально набор планировался до 10 августа.

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ В Татарстане продлили набор контрактников в подразделения БПЛА до конца августа

Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Контрактники будут работать с беспилотниками «Ланцет», «Орлан», «Элерон», «Герань» и другими современными дронами. Для обучения будущих операторов сформированы учебные группы.

«Принцип управления на аппаратах различается. Например, при работе с FPV-дронами подключается вестибулярный аппарат — управлять ими нужно в очках виртуальной реальности», — пояснил Андрей Козлов. Набор ограничен 50 местами и рассчитан преимущественно на специалистов до 40 лет, хотя исключения возможны для кандидатов с нужным опытом. Наличие армейской службы не обязательно, принимают кандидатов из других регионов.

Ранее власти Татарстана увеличили единовременную выплату контрактникам до 3,1 млн рублей — это одни из самых высоких выплат в стране. По данным на конец июля, в республике контракт подписали около 10 тысяч военнослужащих.

Анар Зейналов