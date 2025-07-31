В Татарстане начали набор контрактников в подразделения БПЛА

В Республике Татарстан начался набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

«В нашем Центральном военном округе сформировался полк беспилотных летательных систем. Этот полк сейчас расширяют, добавили новые вакантные должности и приглашают граждан для прохождения там военной службы», — сказал Андрей Козлов.

Отбор продлится до 10 августа 2025 года. По словам начальника пункта отбора, планируется принять до 50 человек. Требования к кандидатам стандартные — возраст до 40 лет и категории годности А или Б. Приветствуется опыт участия в боевых действиях и навыки владения техникой

Набор ведется на управление различными категориями дронов — ближнего и дальнего действия, коптерных и FPV-дронов. Отмечается, что все заключившие контракт на военную службу с Минобороны России на территории Татарстана получат до 2,5 миллиона рублей единовременно.

Татарстан неоднократно становился целью атак украинских беспилотников в 2025 году. 25 июня над территорией республики сбили два дрона в период с 11:00 до 13:00, а накануне, 24 июня, уничтожили пять БПЛА. В июле 2025 года начальник ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов МЧС призвал жителей сообщать об обнаружении БПЛА по телефону 112 и при угрозе атаки укрываться в подземных переходах, паркингах или ближайших зданиях.

Анар Зейналов