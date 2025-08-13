На Дону остались без воды 25 тысяч жителей Азовского района

Водонасосная станция в Азовском районе Ростовской области начнет работу в начале сентября после завершения капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, капитальный ремонт объекта начался в 2023 году, завершить его планировали в июле 2025 года. Из областного бюджета на работы выделили 62 млн руб. Строительные мероприятия по проекту выполнили в конце 2024 года, однако водоснабжение наладить не удалось.

«Проблемы с водой затрагивают почти 25 тыс. жителей Кулешовки и пос. Овощного. Вода в многоквартирных домах поднимается максимум до седьмого этажа, а в периоды пикового потребления — не выше третьего»,—пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что предыдущая администрация района затянула оформление документации на объект. Кроме того, из-за некачественного проектирования и некорректного расчета потребления уже выполненный ремонт не решит проблему водоснабжения. Потребуются дополнительные работы стоимостью около 50 млн руб.

Власти региона договорились с подрядчиком о завершении работ в ускоренном режиме в течение двух-трех недель. На объекте доустановят оборудование и проведут его пуско-наладочную проверку. Необходимые дополнительные средства выделят из областного бюджета.

Валентина Любашенко