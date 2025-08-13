В Ростовской области снова ищут подрядчика на ремонт усадьбы Шолохова

Для реконструкции усадьбы «Старое Озеро» (государственный музей-заповедник М.А Шолохова) в Ростовской области снова ищут подрядчика. Проект ремонта получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Заказчиком выступает сам музей, а проектом занималось ростовское ООО «Южный научно-реставрационный центр «Каркассон».

В проект реконструкции включили четыре объекта: казачий курень, флигель, сарай и баня. На проведение работ выделили 10,6 млн руб., а сама реконструкция оценивалась в 96 млн руб. Повторно проектную организацию выбирали в 2017 году, оценив услуги в 11,6 млн руб.

