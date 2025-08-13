Ростовская зерновая компания подала иск к зернотрейдеру из Сирии

Зернотрейдер из Ростовской области ООО «Паллада» обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать 71,2 млн долларов с Центробанка и генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирийской Арабской Республики. Соответствующие материалы опубликованы в картотеке суда.

Необходимость в судебном разбирательстве возникла из-за задолженности за поставленное в период с 24 марта по 26 мая 2024 года в Сирию зерно. Всего сирийская сторона задолжала более 5 млрд руб., что превышает размер всей чистой прибыли компании в 2024 году.

Рассмотрение дела назначили на 1 октября.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Паллада» учреждено в 2022 году. Предприятие специализируется на оптовой торговле зерном. Выручка компании в 2024 году составила 36,2 млрд руб., а чистая прибыль — 4,4 млрд руб.

