Сегодня исполняется 70 лет ректору Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимиру Литвиненко

Его поздравляет руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов:

— «Отечество нам — Васильевский остров». Так, перефразируя Пушкина, могут сказать тысячи геологов и горных инженеров, выпускников старейшего технического вуза России — Санкт-Петербургского горного университета. Куда бы нас ни забросила судьба, 21-я линия Васильевского острова, 2 всегда будет нам родным домом. Сегодня этот дом празднует юбилей: ректору Владимиру Стефановичу Литвиненко — 70 лет. Без малого полвека его жизнь неразрывно связана с Горным. Здесь он учился, здесь преподавал, здесь стал большим ученым, здесь защищали диссертации его аспиранты, здесь начинался его большой путь в общественной и политической жизни России. Сердечно поздравляю дорогого коллегу, замечательного товарища и надежного друга с днем рождения. Желаю Владимиру Стефановичу крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, осуществления всех планов! И пусть Горный университет под его руководством дальше хранит и приумножает славные традиции российской геологии и горного дела!

