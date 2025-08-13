На Северном и Западном районах Ростова отключили холодную воду

В Северном и Западном жилых массивах Ростова-на-Дону отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщает департамент ЖКХ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ворошиловском районе порыв произошел на проспекте Космонавтов. Воду отключили в границах бульвара Комарова, улиц Капустина и Волкова, а также проспекте Космонавтов. Восстановить подачу планируется до 18:00.

В Советском районе порыв устраняют на улице Еременко. Холодное водоснабжение ограничено на улицах Малиновского, Западная, Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии. Завершить работу планируют до 18:00.

Константин Соловьев