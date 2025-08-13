В права внесли поправки

Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад по правам человека в мире за 2024 год, который тут же вызвал массу возражений. И не без причины: доклад, подготовка которого началась еще при экс-президенте Джо Байдене и была продолжена уже при Дональде Трампе, был заметно «реструктурирован» при новой администрации с целью «удаления избыточной информации» и «повышения читабельности». В итоге критика тех стран, с властями которых нынешний глава Белого дома поддерживает союзнические отношения (прежде всего Израиль и Сальвадор), была сильно смягчена. Те же государства, с которыми у Трампа не заладилось (здесь в первых рядах оказались ЮАР, Бразилия и ряд европейских стран), были, напротив, уличены в весьма существенных нарушениях прав человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Традиционный доклад Госдепа США за 2024 год был обнародован 12 августа — с задержкой на несколько месяцев, которую пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс объяснила задачей «реструктурировать» доклад с целью «удаления избыточной информации» и «повышения читабельности». То, что получилось в итоге, больше не представляет собой обширный список «политически предвзятых требований и утверждений», подытожила она.

Свое объяснение задержке c публикацией доклада агентству Reuters дали и правительственные чиновники, пожелавшие остаться анонимными: по их свидетельству назначенцам Дональда Трампа пришлось радикально менять изначальный проект, составленный при Джо Байдене, чтобы он соответствовал принципу «Америка прежде всего». В итоге из доклада пропали целые разделы, присутствовавшие в нем в предыдущие годы, а тема коррупции и преследования представителей сексуальных меньшинств ушла на задний план.

Немаловажным обстоятельством стало и то, что в последние месяцы Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, которое играет ведущую роль в подготовке доклада, лишилось нескольких сотен сотрудников. Не только вследствие сокращения госаппарата, затеянного Трампом во всех ведомствах, но и по причине отношения новой администрации к деятельности бюро. В апреле госсекретарь Марко Рубио обрушился на эту структуру с резкой критикой, заявив, что бюро стало сборищем «левых активистов», и пообещав, что администрация переориентирует его работу, чтобы сосредоточиться на «западных ценностях».

Впрочем, нынешний доклад обратил на себя внимание всего мира по другой причине.

Вышло так, что критика в адрес стран, которые Дональд Трамп считает союзниками США, была заметно смягчена, а власти стран, с которыми у главы Белого дома отношения не заладились, были подвергнуты остракизму за вопиющие нарушения прав человека.

К примеру, раздел по Израилю, чьи действия в секторе Газа подвергаются сейчас критике во всем мире, вышел куда короче, чем год назад. В докладе отмечается, что продолжающаяся война «привела к росту числа сообщений о нарушениях прав человека». Но тут же добавлено, что «правительство предприняло ряд заслуживающих доверия мер для выявления должностных лиц, допустивших нарушения прав человека».

Особой критике не подвергся и Сальвадор, который Госдеп США еще год назад обвинял в «значительных проблемах в области прав человека» с перечислением достоверных фактов о внесудебных казнях, пытках и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах.

В докладе за 2024 год оказалось, что «достоверные сообщения о серьезных нарушениях прав человека» в этой стране отсутствуют. Как можно догадаться, переоценка ситуации с правами человека произошла на фоне согласия президента Сальвадора Найиба Букеле принимать в своей тюрьме депортируемых из Штатов нелегалов за $6 млн в год.

А вот ситуация в Бразилии и ЮАР, а также состояние свободы слова в Европе вызвали у Вашингтона в нынешнем году неподдельную тревогу. На фоне громкого конфликта Трампа с левым президентом Бразилии Лулой да Силвой вокруг судьбы его правого предшественника Жаира Болсонару, сидящего под арестом, оказалось, что ситуация с правами человека в Бразилии заметно ухудшилась. Особенно в судебной сфере: бразильские суды, утверждает Госдеп, подавляют свободу слова и преследуют за высказывания сторонников бывшего президента и других лиц.

Власти ЮАР администрация США обвинила в расовой дискриминации в отношении всех белых и в первую очередь африканеров, которых Дональд Трамп даже решил оперативно переселить в Штаты.

«Южная Африка сделала весьма тревожный шаг в направлении экспроприации земель африканеров и дальнейших нарушений прав расовых меньшинств в стране»,— указано в докладе. В прошлом году, отметим, никаких значительных изменений к худшему в ситуации с правами человека в Южной Африке Госдеп не находил.

Наконец, в Штатах разглядели заметное ухудшение ситуации с правами человека и в Европе, в том числе в Великобритании, Франции, Германии и Румынии, которые ранее Дональд Трамп неоднократно осуждал за подавление правых политиков и цензурирование тех, кто критикует политику властей по отношению к иммиграции.

Что касается России, то западная пресса обратила внимание на то, что в новом докладе события февраля 2022 года, ранее именовавшиеся «российским вторжением на Украину», теперь называют «российско-украинской войной». Но в целом говорить о том, что Вашингтон сбавил обороты в своей критике Москвы, не приходится: как в нынешнем, так и прошлогоднем докладе России предъявлен целый список нарушений в области прав человека.

Вышедший доклад вызвал массу критики не только в странах, которых Госдеп упрекнул в ухудшении ситуации с правами человека, но и среди бывших американских дипломатов

«Госсекретарь Рубио неоднократно заявлял, что его Госдепартамент не пренебрегает правами человека, но из этого и других действий становится ясно, что эта администрация заботится о правах человека по отношению только к некоторым людям… в некоторых странах, когда им это удобно»,— отметил в беседе с Washington Post экс-сотрудник Госдепа Кейфер Бакингем. Еще один бывший представитель ведомства Джош Пол, ныне возглавляющий неправительственную организацию A New Policy, счел, что отчет «больше напоминает советскую пропаганду, чем демократическую систему»: «Отчет демонстрирует, что происходит, когда политические цели становятся приоритетными по отношению к фактам».

Наталия Портякова