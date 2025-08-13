В Ставрополе после вмешательства прокуратуры занялись инвентаризацией зеленых насаждений

После вмешательства прокуратуры в Ставрополе занялись инвентаризацией зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на территории города не проводили инвентаризацию зеленых насаждений. Не было принято и правового акта, устанавливающего порядок таких работ. В этом усматривается законодательства в экологической сфере.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет провести работы по инвентаризации зеленых насаждений. Требования ведомства удовлетворили.

Мария Хоперская