L'Equipe: вратарь Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения о контракте с английским футбольным клубом «Манчестер Сити», а также провел беседу с главным тренером команды Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает французская спортивная газета L'Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pfaffenbach / Reuters Фото: Pfaffenbach / Reuters

По данным издания, руководство «Манчестер Сити» ждет ухода бразильского голкипера Эдерсона в турецкий «Галатасарай», чтобы пописать контракт с итальянцем. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Доннаруммы составляет 40 млн.

12 августа Доннарумма объявил об уходе из французского ПСЖ, который он представлял с 2021 года. Ранее он не попал в заявку на матч за Суперкубок UEFA против лондонского «Тоттенхема». Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил Sky Sport, что он «на 100% ответственен за это сложное решение». Также наставник команды добавил, что ему нужен вратарь «другого профиля».

Выступая за ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны, в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году.

Таисия Орлова