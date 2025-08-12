Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул футбольный клуб ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

«Дорогие болельщики ПСЖ, с первого дня моего нахождения в клубе я отдал все силы на поле и за его пределами, чтобы заслужить свое место и с гордостью защищать ворота этого клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает. Моим товарищам — моей второй семье — спасибо за каждый матч, каждый разделенный момент. Вы всегда будете моими братьями, играть за этот клуб было для меня огромной честью»,— написал Доннарумма.

Джанлуиджи Доннарумме 26 лет. За парижан он выступал с 2021 года. За это время он четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны, в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Первый лишний».

Арнольд Кабанов