Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик Navio в автономном режиме преодолел маршрут в 1600 км за 24 часа — он проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Маршрут проходил по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток», сообщили в компании.

«Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до одних суток»,— рассказала «РИА Новости» пресс-служба производителя грузовиков.

В салоне машины находились инженеры. Однако, судя по видео, которое опубликовало агентство, специалист не прикасался к рулю во время движения грузовика. Машина сама определяла помехи на дороге и определяла и количество полос встречного и попутного движений.

В 2023 году на между Москвой и Санкт-Петербургом запустили движение грузовиков — сначала на трассе работало 3 автономных автомобиля, за год их число увеличилось до 22. Вице-премьер Виталий Савельев обещал, что в 2025 году на автомагистрали начнут ездить 93 беспилотных машины. В августе этого года Россия подписала с ОАЭ меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта беспилотного наземного транспорта.