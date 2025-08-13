«Охота за единорогами» - Business StandUp тур от Оскара Хартманна

Новый формат для предпринимателей, которые смотрят на бизнес как на дело жизни



10 ноября 2025 года в Ростове-на-Дону в отеле Grand Rostov by Hyatt Regency Hotel состоится Business StandUp тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами» — уникальное событие для предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров.

Программа мероприятия выстроена по принципу естественного развития бизнеса: от точной диагностики себя и рыночных сигналов к поиску перспективных идей, успешному запуску и масштабированию компаний.

На мероприятии выступят ведущие эксперты: Михаил Воронин, предприниматель и основатель бизнес-клуба «Атланты», Игорь Манн, кандидат экономических наук и почетный профессор бизнес-школы «Синергия», Александр Животов, предприниматель, основатель Академии автономных управленцев A-Players и международной консалтинговой компании, и Егор Рудометкин, астрофизик и руководитель центра развития продуктов в Университете 2035.

Участники получат прямой доступ к опыту человека, создавшего и проинвестировавшего более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации в $1 млрд. Это редкая возможность увидеть бизнес глазами того, кто умеет трансформировать стартапы в компании-миллиардеры.

Первая половина дня - интенсивный бизнес-форум с участием Оскара Хартманна и сильных предпринимателей. Вместо абстрактных теорий участники получат набор проверенных кейсов, работающих стратегий и практических инструментов, доказавших свою эффективность на практике.

Вторая часть - уникальный формат Business StandUp. Здесь Оскар Хартманн раскрывает предпринимательство без иллюзий: через иронию, личные истории успехов и провалов и практические выводы.

Он затрагивает темы, которые выходят за рамки бизнес-форумов: тяжесть принятия решений, реальная цена роста, конфликты при масштабировании и баланс между бизнесом и личной жизнью.

Business StandUp тур — это соединение стратегического мышления, ясного видения и энергии действия. После этого мероприятия Вы сначала улыбнетесь, затем задумаетесь, а покинете зал с четким планом, как навести порядок в бизнесе и жизни, возможно даже запустив собственную компанию с потенциалом стремительного роста.

Тур пройдет с 10 октября по 15 ноября 2025 года в 15 городах. Регистрация и подробное расписание мероприятий на сайте

