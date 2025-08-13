На Кубани до 2030 года благоустроят более тысячи общественных территорий

Краснодарский край планирует благоустроить около 1,1 тыс. общественных территорий до конца 2030 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С 2019 года на Кубани обновили свыше 1,4 тыс. зеленых зон — парки, скверы, набережные, придомовые и общественные пространства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Теперь реконструкция продолжится в рамках нового нацпроекта.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2025 году власти планируют благоустроить 103 зеленые зоны. Среди них три объекта — победители Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях: центральная площадь в Армавире, общественная территория вдоль реки в Кореновске и набережная в станице Тамань.

До конца 2026 года в крае реконструируют еще 174 территории, включая проекты победителей конкурса — набережную в Геленджике, парки в Кореновске, Курганинске и Усть-Лабинске. С 2027 по 2030 год новый облик ежегодно будут приобретать по 218 различных территорий.

В ходе благоустройства установят детские игровые и спортивные комплексы, перголы и качели, сделают освещение и подсветку, пандусы для маломобильных граждан, высадят новые деревья и кустарники.

Алина Зорина