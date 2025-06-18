Гендиректор «КамАЗа» отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сергей Когогин направился в Санкт-Петербург на беспилотном грузовике «Маяк-2», разработанной на базе «КАМАЗа54901». Поездка проходит по скоростной трассе М-11 при участии замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина намечено на 20 июня. Одним из ключевых событий также станет бизнес-диалог «Россия — США».

Анар Зейналов