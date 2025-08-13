Взятки на двоих

Расследование уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины завершено, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, чета Копайгородских получила взятку от одного из крупных кубанских застройщиков в обмен на создание для компании благоприятных условий для ведения бизнеса. На эти деньги супруги, утверждают следователи, приобрели через подставных лиц по заниженной стоимости дом и земельный участок.

Кроме того, сочинские предприниматели оказывали экс-мэру «услуги имущественного характера», говорится в материалах уголовного дела. В частности, один из бизнесменов благоустроил прилегающую к дому фигуранта зону, выполнил работу по строительству и ремонту, а также закупил необходимые предметы быта, сантехнику, двери и электротовары. Еще один предприниматель, по данным следствия, под давлением экс-мэра был вынужден более чем в пять раз снизить стоимость четырех однокомнатных квартир в Сочи. Всю жилую площадь оформили на знакомую супруги экс-мэра.

Четвертый застройщик передал через посредников Алексею Копайгородскому более 20 млн руб., выяснили следователи. В материалах говорится, что все взяткодатели пользовались служебным положением бывшего главы города и могли рассчитывать на выгодные для себя контакты с администрацией и должностными лицами других населенных пунктов Краснодарского края.

Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), экс-главе Сочи вменяют растрату (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, сотрудники мэрии по указанию Копайгородского выделили два земельных участка на врача и учителя по цене ниже рыночной. Участки впоследствии были супругами выкуплены у льготников и переоформлены на себя. Также Алексею и Янине Копайгородским предъявлено обвинение в совершении ими трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, фигуранты легализовали более 104 млн руб.

Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Уголовное преследование семьи Копайгородских началось после отставки Алексея Копайгородского с поста мэра Сочи в мае 2024 года и его ухода в добровольческий батальон в зону СВО. В сентябре того же года экс-мэра задержали. 3 октября суд арестовал имущество супругов Копайгородских — банковские счета, квартиры, транспорт, а также иконы и предметы интерьера. В ходе обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре у фигурантов изъяли деньги, ценности и документы. В ноябре 2024 года жену бывшего мэра Сочи отправили под домашний арест. В марте 2025 года суд по требованию следствия перевел ее в СИЗО. По версии следствия, Янина Копайгородская нарушала условия домашнего ареста: она общалась с участниками дела и оказывала давление на свидетелей.

Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского заявили о его непричастности к коррупции после завершения расследования уголовного дела. Супруга бывшего главы города также не признает вину.

Алина Зорина