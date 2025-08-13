В Ростовской области за полгода отремонтировали 285 км линий электропередачи

За первое полугодие в Ростовской области отремонтировали 285 км воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доля работ на линиях низкого напряжения, ведущих в жилые дома, составила 60%. Энергетики заменили 735 опор, более 3 тыс. изоляторов и установили 43 км самонесущего изолированного провода. На высоковольтных линиях специалисты заменили 17 опор, почти 7 тыс. изоляторов и 5 км грозотроса, отремонтировали 450 силовых трансформаторов.

Отмечается, что общий объем финансирования работ составил 635 млн руб., что на 21,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Константин Соловьев