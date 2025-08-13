КЗС предупредил водителей об ограничении движения в тоннеле петербургской дамбы

Движение по транспортному отсеку Финской стороны (внешнее кольцо КАД) ограничат на две недели для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле дамбы. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

Движение будет ограничено в период с 14 по 28 августа. В КЗС предупредили, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка движения транспортных средств перед въездом в тоннель на непродолжительное время, это может занять не более десяти минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мост через реку Свирь у Лодейного поля разведут 13 августа с 12:50 до 15:00.

Татьяна Титаева