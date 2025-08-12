Мост через реку Свирь у Лодейного поля будут разводить днем 13 августа

Мост через реку Свирь у Лодейного поля (236-й км трассы «Кола») будут разводить днем 13 августа. Об этом петербуржцев и жителей Ленобласти предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Проехать по мосту нельзя будет с 12:50 до 15:00. Разводка переправы необходима для свободного прохода судна в акватории реки Свирь, пояснили в ОЖД.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 14 августа в трех районах Петербурга планируются ограничения и перекрытия движения.

Дарья Астанина