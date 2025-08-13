Минфин не отмечает ухода в тень налогоплательщиков из-за изменения шкалы НДФЛ

Поступления НДФЛ в федеральный бюджет за пять месяцев 2025 года выросли на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он отметил, что Минфин не видит ухода налогоплательщиков в тень из-за введения новой шкалы НДФЛ.

При этом он заявил, что сделать объективные выводы о работе пятиступенчатой шкалы подоходного налога сейчас невозможно. «Дело не только в том, что прошло мало времени. Но и в том, что сейчас налоговая база по НДФЛ, особенно в части выплат свыше 5 млн руб. искажена из-за искусственного переноса некоторых выплат на конец прошлого года»,— сказал господин Сазанов в интервью «Эксперту». В конце прошлого года компании перечислили топ-мендежерам много премиальных выплат, когда действовала прежняя шкала НДФЛ, заявил он. В налоговой тогда наблюдали аномальный всплеск поступлений по НДФЛ. Ситуация выровняется по итогам года, сказал замминистра.

В первом квартале 2025 года налоговая внесла в госбюджет 37,8 млрд руб, показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. В ФНС утверждали, что это связано не только действием новой системы налогообложения, но и с повышением зарплат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Богатых пересчитали по налогам».