Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельца автосервиса в Ростовской области осудили за гибель сотрудника

Морозовский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении предпринимателя Сергея Череватенко. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника (ч.2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемый занимался техническим обслуживанием и ремонтом легковых и грузовых автомобилей. В сентябре прошлого года сотрудник сервиса накачивал шину. Камера взорвалась, из-за чего замочное кольцо диска отлетело работнику в голову. От полученных травм он скончался.

Суд приговорил Череватенко к году лишения свободы условно. При вынесении приговора учитывался тот факт, что подсудимый возместил моральный ущерб супруге погибшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Хоперская

Новости компаний Все