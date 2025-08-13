Владельца автосервиса в Ростовской области осудили за гибель сотрудника

Морозовский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении предпринимателя Сергея Череватенко. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника (ч.2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Установлено, что обвиняемый занимался техническим обслуживанием и ремонтом легковых и грузовых автомобилей. В сентябре прошлого года сотрудник сервиса накачивал шину. Камера взорвалась, из-за чего замочное кольцо диска отлетело работнику в голову. От полученных травм он скончался.

Суд приговорил Череватенко к году лишения свободы условно. При вынесении приговора учитывался тот факт, что подсудимый возместил моральный ущерб супруге погибшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Хоперская