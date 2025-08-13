Губернатор Тюменской области прокомментировал рост тарифов ЖКХ в регионе

Глава Тюменской области Александр Моор прокомментировал рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере региона. Напомним, ранее тюменские депутаты рассматривали вопрос о повышении тарифов на 13,8% в 2026 году и, поспорив, проголосовали за принятие этого проекта. При этом с 1 июля этого года тарифы уже выросли на 13-19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Систему ЖКХ нужно развивать – меняются технологии, меняются потребности, поэтому мы будем все время находиться в движении. Как будут меняться тарифы в будущем? Зависит от многих факторов. Но сейчас очень важно, чтобы мы достигли высокого уровня надежности и качества услуг. При этом источник инвестиций в сферу ЖКХ — не только тарифы: значительная часть средств идет из бюджета»,— прокомментировал губернатор.

Александр Моор объяснил, что есть экономические тарифы и льготные, которые ниже экономических. Население платит по льготным тарифам. «По воде, например, (ниже) на 37%, по теплу – на 26%. Эту разницу между тарифами платит бюджет. За прошлый год 7,5 млрд руб. бюджетных средств было выплачено ресурсникам на компенсацию этой разницы»,— рассказал господин Моор. Он также напомнил, что граждане, у которых платеж за жилищно-коммунальные услуги превышает 20% от совокупного дохода семьи, субсидируются.

Василий Алексеев, Мария Игнатова