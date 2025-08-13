Двух жителей Евпатории подозревают в реабилитации нацизма

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Евпатории за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Фигуранты 22 и 19 лет подозреваются в осквернении военного мемориала и распространении кощунственных материалов в интернете, сообщает пресс-служба СКР по Республике Крым и Севастополю.

Нарушения выявили в ходе расследования дела об убийстве жителя Джанкоя на территории Евпатории. Следователи по особо важным делам совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму изучили мобильные устройства подозреваемых.

В июне 2024 года молодой человек поднялся на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941–1942 годов» и сделал оскорбительное фото. Снимок он передал своей сожительнице, которая опубликовала его в Telegram-канале с непристойными комментариями.

Жителям Евпатории предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета).

Кроме того, в телефонах подозреваемых обнаружили фото и видео жестокого обращения с животными, сопровождавшиеся циничными комментариями. Также зафиксирован факт надругательства над религиозным символом на территории православного храма.

По всем выявленным нарушениям назначены экспертизы с участием религиоведов. Правоохранители проводят мероприятия для установления всех противозаконных действий группы.

Одновременно продолжается расследование дела об убийстве. Следствие проверяет пользователей соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной вражды и экстремистских высказываний.

Алина Зорина