Ростовская область экспортировала в Турцию почти 3 тысячи тонн кормов для животных

С территории Ростовской области с 4 по 8 августа отправили на экспорт в Турцию 2,8 тыс. растительных кормов для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В морских пунктах отправки подсолнечный шрот прошел необходимые досмотр. Лабораторные обследования подтвердили качество продукции и соответствие требованиям страны-импортера. Нарушений требований ветеринарного законодательства также не выявили.

Константин Соловьев