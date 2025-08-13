Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область экспортировала в Турцию почти 3 тысячи тонн кормов для животных

С территории Ростовской области с 4 по 8 августа отправили на экспорт в Турцию 2,8 тыс. растительных кормов для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В морских пунктах отправки подсолнечный шрот прошел необходимые досмотр. Лабораторные обследования подтвердили качество продукции и соответствие требованиям страны-импортера. Нарушений требований ветеринарного законодательства также не выявили.

Константин Соловьев

Новости компаний Все