В Санкт-Петербурге пенсионер передал курьеру мошенников 15 млн рублей

Полиция разыскивает телефонных мошенников, обманувших 69-летнего петербуржца. Он отдал аферистам 15 млн руб., сообщили в региональном ГУ МВД.

Пенсионер обратился с заявлением в полицию утром 9 августа. Он рассказал, что незадолго до этого ему звонили с уверениями в «необходимости декларирования денежных средств».

Петербуржец отдал курьеру мошенников деньги возле своей парадной — у дома № 7 по Турбинной улице. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция подозревает 85-летнюю петербурженку в работе «дропом» у мошенников.

Дарья Астанина