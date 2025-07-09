Глава Ямала обсудил вопросы благоустройства с жителями Надымского района

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в поселки Надымского района обсудил вопросы благоустройства с местными жителями, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (третий справа)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (третий справа)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На встречах жители поднимали вопросы развития социальной инфраструктуры поселков, улучшение качества связи, реализации региональных жилищных программ, поддержки многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Кроме того, они предложили обустроить новые места для прогулок и отдыха. «Радует, что все поселки чистые и ухоженные, чувствуется заботливое отношение надымчан к родной земле. Хорошая взаимосвязь с градообразующим предприятием — подразделением компании "Газпром Трансгаз Югорск". По некоторым вопросам мы уже приняли решения — начнем благоустройство в следующем году. Появятся новые детские и спортивные площадки, общественные пространства — все это сделает территории еще более комфортными»,— подвел итоги поездки Дмитрий Артюхов.

Глава региона побывал в поселках Лонгъюган, Приозерный, Ягельный, в которых посетил школы, детские сады, центры культуры, скверы и объекты благоустройства. 85 км от Приозерного до Ягельного господин Артюхов проехал за рулем УАЗ. «Маршрут перспективный, им активно пользуются зимой: по зимнику можно сократить значимую часть расстояния до "большой земли". Будем включать проезд в долгосрочный план развития дорожной сети и детально прорабатывать вопрос создания круглогодичной дороги»,— сказал он.

Напомним, в июне Дмитрий Артюхов на несколько дней отправился в тундру Шурышкарского района. В поездке обсуждались проблемы, которые волнуют тундровиков.

Ирина Пичурина