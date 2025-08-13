В Госдуме рассказали, как изменится расчет средней зарплаты с сентября

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты. В расчет среднего заработка начнут включать не только премии, но и денежные поощрения работника, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Также вводится правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия: средний дневной заработок будут умножать на среднее количество рабочих дней в месяце. Средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году. Остальные правила расчета остаются прежними, уточнил господин Нилов.

Прошлая редакция правил исчисления средней зарплаты была утверждена в 2007 году. Новые правила рассчитаны до 1 сентября 2031 года.

Согласно опросу SuperJob, в среднем россияне хотели бы зарабатывать 257 тыс. руб. в месяц — такая сумма им нужна, чтобы получать удовлетворение от жизни. Хотя все поколения российских работников ценят одни и те же базовые характеристики занятости, они отличаются друг от друга предпочтениями бонусов, формата работы и организации рабочего места, выяснила Coleman Group.

