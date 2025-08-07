Перед трудом не все равны

Хотя все поколения российских работников ценят одни и те же базовые характеристики занятости, они отличаются друг от друга предпочтениями бонусов, формата работы и организации рабочего места. Так, медицинское страхование (ДМС) входит в топ-3 у всех, однако интерес к нему максимален у поколения Y (1981–1996 года рождения, 81%). Молодым же в разы интереснее возможность получить дополнительный отпуск, и, как ни парадоксально, в разы менее их привлекает доступ к корпоративному образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Разные поколения работников в РФ ценят одни и те же базовые характеристики рабочего места, в том, как они относятся к офису, мотивации и своим коллегам, есть заметные различия. Задачу их проанализировать поставили себе эксперты консалтинговой компании Coleman Group — в основе их работы результаты детального онлайн-опроса более 300 респондентов. Их поделили на четыре поколения в зависимости от возраста — в их числе оказались беби-бумеры, рожденные до 1964 года, поколение Х 1965–1980 года рождения, поколение Y (также известное как миллениалы) 1981–1996 года рождения и зумеры, рожденные c 1997-го по 2012-й. Среди тем, которые фигурировали в вопросах исследования,— отношение к работе и зарплате, коммуникация с коллегами и начальством, предпочтения в графике занятости.

Главными приоритетами для работников любого поколения ожидаемо стали уровень оплаты труда (83%) и официальное трудоустройство (65%): сотрудники любого поколения ценят стабильность и защищенность. На третьем месте оказалось наличие гибкого или удаленного формата работы (47%). Для 39% опрошенных важен социальный пакет, а еще 30% — репутация компании, в которой они работают. При этом спрос на традиционные корпоративные бонусы невысок: пенсионные программы важны для 10%, страховки — для 11% опрошенных, люди фокусируются на «здесь и сейчас».

Тем не менее определенные различия в предпочитаемых бонусах все же есть. Так, медицинское страхование входит в топ-3 у всех поколений, однако максимален интерес к нему у поколения Y (81%). Ценность дополнительного отпуска также показывает четкую привязку к возрасту — молодые поколения больше ценят личное время, поэтому среди зумеров интерес к нему самый высокий (59%). Напротив, интерес к корпоративному обучению по мере смены поколений падает — если среди бумеров оно востребовано более чем у трети опрошенных (36%), то среди зумеров — менее чем у четверти (23%).

Отвечая на вопросы о рабочей атмосфере, большинство респондентов выбрали командную работу (63%), им также важны контроль и внимание руководителя (43%) и плоская структура иерархии в компании (40%). В числе второстепенных, но все же важных факторов — автономная работа (35%), индивидуальная работа (29%) и строгая иерархия (11%). Ценность автономии при этом тем выше, чем выше опыт: максимален интерес к ней у бумеров (57%), умерен — у молодых поколений (33%). Наибольший спрос на командную работу предъявляют миллениалы (73%), в то время как у поколений до и после них она не вызывает такого энтузиазма. Наконец, зумеры сочетают несочетаемое: любовь к командам (56%) и одновременно с этим к индивидуализму (38%).

Среди базовых, важных для всех требований к рабочему месту выделяются два: это наличие в компании кухни с напитками и перекусами (чай/кофе, фрукты) ценят 82% и предоставление отдельного кабинета или оборудованной рабочей зоны — это важно для 52%. При этом, отмечают авторы опроса, в головах сотрудников постепенно происходит эволюция восприятия — от «рабочего места» к «пространству для жизни». Об этом свидетельствует предпочтение зумерами комнаты для отдыха собственному рабочему кабинету.

Отметим, что примерно с 2022 года предпочтения одного из самых сложных поколений на рынке труда — зумеров — формировались в условиях низкой безработицы, что позволяло им выставлять работодателям достаточно высокие требования к работе, зарплате и условиям труда. Однако сейчас, под воздействием высокой ключевой ставки ЦБ, экономика замедляется, и спрос на сотрудников будет падать — более того, ряд крупных предприятий уже начали выводить в простой текущий персонал. Это может повлиять на запросы к компаниям со стороны молодежи и вынудить их сделать свои запросы более похожими на те, которые в ходу у предыдущих поколений сотрудников.

Анастасия Мануйлова