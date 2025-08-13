Полиция не стала возбуждать дело по факту похорон анапчанина с мешком на голове

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту похорон жителя Анапы голым и с черным пакетом на голове, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мужчина умер 15 июля на одном из анапских пляжей. Тело доставили в морг и назначили дату прощания на 19 июля. Когда на кладбище родные открыли крышку гроба, то увидели, что голова умершего была обернута в черный полиэтиленовый пакет, а сам он лежал полностью раздетый.

После происшествия родные обратились к правоохранителям, полицейские организовали проверку.

«По результатам проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лия Пацан