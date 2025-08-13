Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Краснодарским краем

Российские системы ПВО в ночь на 13 августа перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщило Министерство обороны РФ. Атака продолжалась с 22:35 12 августа до 06:05 московского времени 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 15 единиц. В Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, в Ростовской — семь.

Над территорией Краснодарского края перехватили пять украинских БПЛА. По два дрона сбили над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым. Еще два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.

По данным регионального оперштаба, обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, что привело к возгоранию автомобиля ГАЗель. В настоящее время на территории района продолжает действовать сигнал «Беспилотная опасность».

Лия Пацан