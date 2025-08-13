В аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» погиб водитель «КамАЗа»
В Ростовской области, на федеральной трассе М-4 «Дон», произошла авария с тремя большегрузами и легковым автомобилем. ДТП на 898 километре автодороги произошло 12 августа в 23:20, сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За рулем грузовика «Дунфэн» с цистерной находился 39-летний водитель. Он потерял управление автомобилем и съехал на обочину, где столкнулся с двумя «КамАЗами». От удара «Дунфэн» вылетел обратно на трассу и врезался во встречную «Тойоту».
В результате аварии погиб 50-летний водитель одного из «КамАЗов», еще одного автомобилиста госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.