В аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» погиб водитель «КамАЗа»

В Ростовской области, на федеральной трассе М-4 «Дон», произошла авария с тремя большегрузами и легковым автомобилем. ДТП на 898 километре автодороги произошло 12 августа в 23:20, сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За рулем грузовика «Дунфэн» с цистерной находился 39-летний водитель. Он потерял управление автомобилем и съехал на обочину, где столкнулся с двумя «КамАЗами». От удара «Дунфэн» вылетел обратно на трассу и врезался во встречную «Тойоту».

В результате аварии погиб 50-летний водитель одного из «КамАЗов», еще одного автомобилиста госпитализировали с травмами.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Мария Хоперская