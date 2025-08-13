NYT: появились доказательства причастности России к взлому базы данных судов США

Следователи обнаружили доказательства причастности России к недавней хакерской атаке на базу данных судебной системы США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования.

О кибератаке, зафиксированной 4 июля, ранее писало издание Politico. В ее результате могли быть раскрыты конфиденциальные данные судов, в том числе личности свидетелей. По данным NYT, некоторые из поисков, совершенных в ходе атаки, касались уголовных дел в Нью-Йорке и других юрисдикциях, фигурантами которых были люди с «русскими и восточноевропейскими» фамилиями.

Администраторы судебной системы проинформировали чиновников Минюста США, что «постоянные и изощренные участники киберугроз недавно взломали закрытые записи». Чиновникам также было рекомендовано удалить из системы наиболее конфиденциальные документы.

Изначально предполагалось, что целью взлома были документы, имеющие отношение к преступной деятельности с зарубежными связями, как минимум в восьми окружных судах. За месяц до инцидента главные судьи окружных судов по всей стране получили негласное предупреждение об исключении подобных дел из общедоступной базы данных.