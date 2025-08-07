В США хакеры взломали федеральную судебную базу данных

В результате взлома федеральной электронной базы судебных дел в США хакеры могли получить доступ к секретным данным, в том числе позволяющим раскрыть личность информаторов, и к закрытым для публики обвинительным актам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / File Photo / Reuters Фото: Al Drago / File Photo / Reuters

Как сообщает Politico со ссылкой на два осведомленных источника, пока неясно, кто стоит за взломом — криминальные структуры или хакерские группировки, поддерживаемые государствами. И тем и другим интересны данные о закрытых судебных процессах, конфиденциальная информация о подозреваемых, арестах и выданных ордерах на арест, личные данные информаторов по уголовным делам и т. п.

Взлом систем Административного управления судов США, заведующего федеральной базой судебных дел, произошел в начале июля, но, по данным источников Politico, ведомство до сих пор не смогло оценить весь масштаб случившегося. Неясно пока и каким образом хакерам удалось проникнуть в систему.

Ни само управление, ни Минюст, ни ФБР никак не комментируют информацию.

Алена Миклашевская