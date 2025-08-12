В Майкопе локализовали крупный пожар на кровле жилого дома

Спасатели МЧС России локализовали возгорание в мансарде жилого дома на ул. Депутатской, 25 в Майкопе. Огонь охватил около 900 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Адыгее.

Сигнал о пожаре поступил на пульт службы в 19:04. На место происшествия незамедлительно выехали силы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие бригады обнаружили открытое горение мансарды и кровли здания.

Для ликвидации огня задействовали 78 сотрудников и 30 единиц техники. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Республике Адыгея Артур Стуконоженко отметил, что работу осложняли конструктивные особенности строения с деревянными перекрытиями.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет. Из дома эвакуировали 25 жильцов, 11 из которых разместили в пункте временного содержания.

Анна Гречко