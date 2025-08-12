Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже проиграла, а Россия победила в конфликте. Боевые действия давно бы закончились, если бы европейские страны не предоставляли Киеву деньги и оружие, убежден он.

«Украина не будет сама определять свое будущее, потому что именно она нарушила баланс сил и поставила под угрозу собственную государственность»,— сказал господин Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Виктор Орбан подчеркнул, что США «все меньше» предоставляют Украине военную помощь. По мнению венгерского премьера, главам стран Евросоюза следовало начать переговоры с Россией до прихода к власти в США Дональда Трампа. Теперь судьбу Европы будут решать США и Россия, отметил господин Орбан. Он добавил, что страны ЕС сами виноваты, что оказались за пределами переговорного процесса по Украине.

