Первый лишний

Одной из центральных футбольных историй 12 августа стало объявление состава победителя Лиги чемпионов ПСЖ на Суперкубок UEFA. На матч, который пройдет в среду в итальянском Удине, не поедет вратарь Джанлуиджи Доннарумма, без которого еще весной нельзя было представить лучшую команду Европы. При этом, по данным французских СМИ, дни итальянского голкипера в клубе уже сочтены. Это, впрочем, не должно серьезно повлиять на положение в команде россиянина Матвея Сафонова: он все еще второй во вратарской иерархии. Теперь его опережает новичок ПСЖ Люка Шевалье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Vincent Carchietta / Reuters Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

О том, что Джанлуиджи Доннарумма пропустит Суперкубок UEFA, в котором ПСЖ 13 августа сыграет против лондонского «Тоттенхема», стало известно после объявления пресс-службы французской команды. Она опубликовала перечень игроков, которые отправятся в Удине.

Среди них два вратаря: только что перешедший в клуб француз Люка Шевалье и россиянин Матвей Сафонов, большую часть прошлого сезона остававшийся запасным голкипером.

Это решение тренерского штаба стало очередным намеком на то, что на Джанлуиджи Доннарумму парижане уже не рассчитывают. Первые подобные намеки стали появляться еще в начале лета, до старта клубного чемпионата мира по футболу. Газета L’Equipe писала, что переговоры о новом контракте 26-летнего итальянца с ПСЖ, начавшиеся за несколько месяцев до этого, «не увенчались успехом». Руководство предлагало вариант с «более низким базовым окладом» и бонусами за количество и качество выступлений, и это, видимо, не устроило сторону футболиста. Договориться так и не удалось.

О возможном переходе Доннаруммы в другой клуб сообщали все лето (в сводках СМИ чаще других фигурировали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай»). Логично, ведь клуб не желал отпускать вратаря бесплатно через год. Теперь, по данным всех крупных профильных изданий Франции, уход вратаря из ПСЖ неизбежен.

Как сообщает RMC Sport, он чувствует, что с ним обошлись несправедливо, а его окружение не уверено, что команда вообще играла бы в Суперкубке UEFA без Доннаруммы.

Вклад Джанлуиджи Доннаруммы в победу ПСЖ в Лиге чемпионов действительно огромен. Он неоднократно выручал команду по ходу ответного матча стартового раунда play-off против «Ливерпуля», а затем выиграл серию пенальти; он помог, когда команда угодила в яму по ходу ответного четвертьфинала с бирмингемской «Астон Виллой»; он отразил стартовый натиск лондонского «Арсенала» в ответном полуфинале. Но ПСЖ, кажется, сделал выбор в пользу Люка Шевалье, приобретенного на днях за €40 млн у «Лилля».

Люка Шевалье провел впечатляющий прошлый сезон, пусть «Лилль» и стал лишь пятым в чемпионате страны (француз, кстати, побеждал в национальном первенстве с «Лиллем» в сезоне-2020/21, но в качестве резервиста). Он был признан лучшим вратарем лиги, став одним из самых эффективных по всем основным показателям.

Согласно продвинутой статистике, Шевалье пропустил на 7,2 гола меньше, чем должен был, если исходить из опасности ударов по его воротам.

К слову, этот показатель в матчах внутреннего первенства у Доннаруммы отрицательный. В Лиге чемпионов у Шевалье тоже положительный коэффициент (+2,4) — здесь самую каплю лучше, чем у Доннаруммы (+2,2). Демонстрирует стабильность выкладка за три сезона: на этой дистанции француз предотвратил 18,5 гола. Бонусным преимуществом для главного тренера ПСЖ Луиса Энрике должна стать свобода Шевалье при игре ногами — в этом аспекте он, кажется, неоспоримо сильнее Доннаруммы.

При этом 26-летний россиянин Матвей Сафонов, по всей видимости, останется вторым номером ПСЖ. По информации L’Equipe, он не настроен покидать команду, поскольку ему «очень нравится Париж». В то же время монолитными его позиции в клубе назвать нельзя. В команде пять вратарей (ранее не были названы испанец Арнау Тенас и бразилец Ренату Марин). А добавляет шаткости ситуация с геополитическим оттенком: 12 августа ПСЖ объявил о переходе еще одного футболиста — 22-летнего украинского защитника Ильи Забарного, ставшего одним из стержневых игроков «Борнмута» в прошлом сезоне, лучшим в истории клуба с юга Англии. Парижане интересовались им еще зимой, однако смущал, если верить медиаресурсам, именно фактор Сафонова.

Журналист L’Equipe Лоик Танзи указывал не только на военный конфликт между родными странами игроков, но и на «близость их позиций на поле», которая может стать источником дополнительных проблем. Вот и теперь ведущая спортивная газета Франции вопрошает: «Как возможно такое “сожительство” и возможно ли оно вообще?» История знает как минимум один прецедент. Уже после начала боевых действий за итальянскую «Аталанту» вместе играли россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский. И позиции на поле у них — ближе не придумаешь: оба полузащитники.

Роман Левищев