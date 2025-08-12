Мадридский «Реал» призвал FIFA запретить проводить матч Ла Лиги в США

Мадридский «Реал» выступил против переноса 17-го тура чемпионата Испании по футболу в Майами. Клуб призвал Международную федерацию футбола (FIFA), Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Высший спортивный совет Испании запретить проводить встречу «Вильярреала» и «Барселоны» за пределами королевства.

«Если это предложение будет реализовано, последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом в мире футбола»,— говорится в заявлении «Реала». Это подорвет законность результатов чемпионата, отмечают в клубе.

В «Реале» считают, что перенос мачта в США нарушает принцип территориальной взаимности, действующий в турнирах лиги (один матч дома, другой — у соперника). Решение принято без предварительного уведомления и консультаций с клубами, подчеркнули в ФК. «Реал» настаивает на запрете переноса встречи, так как не было получено согласие всех клубов, участвующих в чемпионате.

Перенос декабрьской встречи из Валенсийского сообщества во Флориду санкционировала Королевская испанская футбольная федерация. Окончательное решение примет FIFA. Прежде матчи европейских лиг за рубежом не проводились.

Подробнее — в материале «Ъ» «Футболизм шагает по планете».